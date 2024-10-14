Каждый 10 иностранный инвестор сбежал с Мосбиржи после введения санкций - число растет

Инвесторы из "дружественных" стран начали активно распродавать российские акции после того, как США ввели санкции против Московской биржи.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка РФ.

По итогам второго квартала текущего года активы на счетах нерезидентов у российских брокеров сократились на 9,6%, или почти на 189 млрд руб. - до 1,77 трлн руб.

Сильное падение активов идет на счетах клиентов брокеров из международных офшорных зон (Виргинские острова, Панама и Белиз), а также стран ближнего зарубежья. Так, активы клиентов из Азербайджана упали на 65% (до 0,5 млрд руб), Узбекистана - на 30% (до 59,7 млрд руб), а Казахстана - на 20% (до 185,8 млрд руб).

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Последний раз иностранные инвесторы сокращали вложения в российские активы в третьем квартале 2022 года. Тогда они упали до 0,5 трлн руб на фоне западных санкций и турбулентности на фондовом рынке.

Однако в дальнейшем инвестиции росли. По итогам шести кварталов, завершившихся 31 марта 2024 года, индекс Мосбиржи поднялся на 70%, до 3333 пунктов. Во втором квартале началась коррекция, по итогам которой индекс снизился на 5,5%, до 3154 пунктов.

Бегство иностранных клиентов брокеров будет полноценно отражено в данных за третий квартал, поскольку Минфин США продлевал необходимые для работы с Мосбиржей лицензии до 12 октября.

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Напомним:

Московская биржа в ближайшее время выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.