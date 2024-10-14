В Украине выросли цены на огурцы: как подорожание объясняют участники рынка

В Украине вследствие сокращения предложения на рынке цены на огурцы выросли на 11%.

Об этом сообщает EastFruit.

"Украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы к продаже по 50-65 грн/кг (1,21-1,58 долл./кг), что в среднем на 11% дороже", - говорится в сообщении.

Участники рынка объясняют рост цен ограниченным предложением тепличных огурцов в условиях повышенного спроса.

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Кроме того, выборки в комбинатах снизились после ухудшения погодных условий, а цены также поддерживает отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции.

Стоимость тепличных огурцов в Украине сейчас аналогична сезонам в 2022 и 2023 годах. По прогнозам операторов рынка, очередное повышение цен может привести к резкому увеличению поставок импортной продукции.

Аналитики отмечают, что конкурировать с импортными овощами украинским комбинатам станет сложнее, поскольку большинство уже использует подогрев.

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Прогнозируется, что среднесуточные температуры воздуха в Украине продолжат снижаться, что повлияет на себестоимость производства тепличных овощей.

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