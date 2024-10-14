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БЭБ объявило о приеме в новый состав Совета общественного контроля

Понедельник, 14 октября 2024, 13:50 - Виктор Волокита

Бюро экономической безопасности Украины начало прием документов от кандидатов в новый состав Совета общественного контроля при БЭБ. 

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Отмечается, что прием документов продлится с 14 октября по 18 октября 2024 года включительно. 

Конкурс по формированию состава Совета общественного контроля будет проводиться путем рейтингового интернет-голосования гражданами, проживающими на территории Украины.

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"Кандидатуры для участия в конкурсе подаются общественными объединениями, которые осуществляют деятельность в сфере реформирования системы уголовной юстиции, предотвращения и/или противодействия коррупции, защиты прав и интересов бизнеса в течение не менее двух лет и имеют подтверждение реализованных ими проектов в виде отчетов, которые могут быть представлены в произвольной форме", - говорится в сообщении. 

Для участия в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля на электронный адрес: esburgk24@esbu.gov.ua необходимо прислать:

  • решение руководящего органа общественного объединения о представлении предложений по кандидатурам для участия в конкурсе;
  • заверенную в установленном порядке копию устава общественного объединения;
  • отчет общественного объединения по опыту работы и результатов реализации проектов в сфере реформирования системы уголовной юстиции, предотвращения и / или противодействия коррупции, защиты прав и интересов бизнеса за последние два года;
  • заявление кандидата о согласии на участие в работе Совета общественного контроля;
  • копии документа, удостоверяющего личность кандидата;
  • автобиографию кандидата;
  • мотивационное письмо;
  • сведения о контактном номере телефона и адрес электронной почты кандидата.

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БЭБ
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