БЭБ объявило о приеме в новый состав Совета общественного контроля

Бюро экономической безопасности Украины начало прием документов от кандидатов в новый состав Совета общественного контроля при БЭБ.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что прием документов продлится с 14 октября по 18 октября 2024 года включительно.

Конкурс по формированию состава Совета общественного контроля будет проводиться путем рейтингового интернет-голосования гражданами, проживающими на территории Украины.

Реклама:

"Кандидатуры для участия в конкурсе подаются общественными объединениями, которые осуществляют деятельность в сфере реформирования системы уголовной юстиции, предотвращения и/или противодействия коррупции, защиты прав и интересов бизнеса в течение не менее двух лет и имеют подтверждение реализованных ими проектов в виде отчетов, которые могут быть представлены в произвольной форме", - говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля на электронный адрес: esburgk24@esbu.gov.ua необходимо прислать:

решение руководящего органа общественного объединения о представлении предложений по кандидатурам для участия в конкурсе;

заверенную в установленном порядке копию устава общественного объединения;

отчет общественного объединения по опыту работы и результатов реализации проектов в сфере реформирования системы уголовной юстиции, предотвращения и / или противодействия коррупции, защиты прав и интересов бизнеса за последние два года;

заявление кандидата о согласии на участие в работе Совета общественного контроля;

копии документа, удостоверяющего личность кандидата;

автобиографию кандидата;

мотивационное письмо;

сведения о контактном номере телефона и адрес электронной почты кандидата.

Реклама: