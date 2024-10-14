БЭБ объявило о приеме в новый состав Совета общественного контроля
Бюро экономической безопасности Украины начало прием документов от кандидатов в новый состав Совета общественного контроля при БЭБ.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что прием документов продлится с 14 октября по 18 октября 2024 года включительно.
Конкурс по формированию состава Совета общественного контроля будет проводиться путем рейтингового интернет-голосования гражданами, проживающими на территории Украины.
"Кандидатуры для участия в конкурсе подаются общественными объединениями, которые осуществляют деятельность в сфере реформирования системы уголовной юстиции, предотвращения и/или противодействия коррупции, защиты прав и интересов бизнеса в течение не менее двух лет и имеют подтверждение реализованных ими проектов в виде отчетов, которые могут быть представлены в произвольной форме", - говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля на электронный адрес: esburgk24@esbu.gov.ua необходимо прислать:
- решение руководящего органа общественного объединения о представлении предложений по кандидатурам для участия в конкурсе;
- заверенную в установленном порядке копию устава общественного объединения;
- отчет общественного объединения по опыту работы и результатов реализации проектов в сфере реформирования системы уголовной юстиции, предотвращения и / или противодействия коррупции, защиты прав и интересов бизнеса за последние два года;
- заявление кандидата о согласии на участие в работе Совета общественного контроля;
- копии документа, удостоверяющего личность кандидата;
- автобиографию кандидата;
- мотивационное письмо;
- сведения о контактном номере телефона и адрес электронной почты кандидата.