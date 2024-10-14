ФГИ повторно выставил на продажу спиртзавод: стартовая цена - почти 70 миллионов

Фонд государственного имущества Украины повторно выставляет на аукцион 18 октября единый имущественный комплекс ГП "Бджильнянский спиртовой завод" со стартовой ценой 68,2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что в состав ЕИК входят 99 единиц недвижимого имущества, среди которых: 80 единиц недвижимого имущества - 99/100 доли комплекса нежилых зданий площадью 7,8 тыс. кв.м (производственные, складские, административные здания и сооружения и т.д.) и водочный цех площадью 1,2 тыс. кв.м. в c. Пчельная, Винницкая обл.

А также 18 единиц недвижимого имущества - комплекс нежилых зданий площадью 2,5 тыс. кв.м (производственные, складские здания и сооружения и т.д.) в ст Кублич, Винницкая обл.

Реклама:

Кроме того, на балансе предприятия находится 727 ед. движимого имущества, 23 ед. транспорта и спецтехники.

Госпредприятие специализируется на производстве спирта. С июня 2022 года не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности.

Напомним:

Реклама:

В июне Фонд государственного имущества Украины уже выставлял на онлайн-аукцион по приватизации Пчеловодский спиртовой завод.