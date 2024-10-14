Украина вошла в тройку самых быстрорастущих экспортеров голубики в мире

Грузия, Зимбабве и Украина вошла в тройку стран, экспорт голубики в которых растет самыми быстрыми темпами.

Об этом сообщает EastFruit.

Украина заняла третье место среди самых быстрорастущих экспортеров голубики, показывая ежегодный прирост на уровне 21% или 530 тонн. Несмотря на войну, украинские производители смогли увеличить экспорт на 1,1 тыс. тонн в 2022 году и еще на 940 тонн в 2023 году.

Грузия стала лидером по темпам роста экспорта голубики в 2023 году, демонстрируя прирост на уровне 55% ежегодно в период 2019-2023 годов. Особенно впечатляющим был прирост экспорта в 2023 году - в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году, что позволило Грузии впервые попасть в топ-20 экспортеров, опередив такие страны, как Италия и Китай.

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Зимбабве также демонстрирует значительные успехи, растет на 48% ежегодно в течение последних пяти лет. В 2022 году Зимбабве была мировым лидером по темпам роста экспорта среди топ-20 стран, и этот результат продолжал впечатлять в 2023 году.