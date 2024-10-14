Клиенты "Фридом финанс" оценили свои убытки из-за блокировки активов в 160 миллионов

Блокировка активов клиентов компании "Фридом финанс Украина" в результате применения санкций против компании, могла нанести его клиентам убытки на 160 млн грн.

Об этом говорится в заявлении инициативной группы пострадавших клиентов "Фридом финанс", которое есть в распоряжении ЭП.

"Беспрецедентная служебная халатность и некомпетентность НКЦБФР (Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку - ЭП) привели к потере украинскими инвесторами более 160 миллионов гривен", - говорится в заявлении инвесторов.

В частности, из-за блокирования их активов, а также отсутствия наработанного механизма, который бы позволил клиентам подсанкционного брокера принять участие в реструктуризации Украиной своего долга по еврооблигациям, они не смогли получить плату за согласие (около 1,25% от стоимости евробондов), а также не могут претендовать на новые еврооблигации с погашением в 2034-2035 годах.

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Кроме этого, по данным Национального банка Украины, Министерство финансов уже полностью погасило 21 из 26 типов облигаций внутреннего государственного займа, которые были в собственности клиентов "Фридом финанс Украина". Средства от погашения остаются заблокированными, поэтому клиенты не могут ни реинвестировать эти средства в новые облигации государства, ни распоряжаться ими любым другим образом.

"Инициативная группа также обращается к Президенту Украины с просьбой вмешаться в эту ситуацию. Назначение и увольнение председателя и членов НКЦБФР относятся к полномочиям Президента, и сейчас, как никогда, нужно немедленное вмешательство для защиты прав тысяч инвесторов, которые вложили свои деньги в поддержку государства", - говорится в заявлении.

Пострадавшие инвесторы также отмечают, что планируют подавать иски в суд, чтобы требовать компенсацию за убытки.

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Напомним, что 19 октября 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против компании "Фридом финанс Украина", а также ее владельца - Тимура Турлова.

Санкции заблокировали деятельность компании, счета в которой открыли 12,7 тыс. украинцев. Общая стоимость активов этих граждан тогда составляла около 3,5 млрд грн, из которых 250 млн грн - вложения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Члены инициативной группы пострадавших инвесторов "Фридом финанс Украина" оценивают, что среди них были владельцы и еврооблигаций Украины на общую сумму около 800 млн грн. Из-за санкционного статуса эти инвесторы не могли принять участие в голосовании за согласие с условиями реструктуризации государственного долга и получить соответствующее вознаграждение от правительства (комиссию за согласие).

В то же время НКЦБФР выдала разрешение клиентам "Фридом финанс Украина" дать согласие на условия реструктуризации 1 октября - после того, как истек период, когда инвесторы могли получить комиссию за согласие.

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