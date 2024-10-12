Meta удаляет фейковые аккаунты в Молдове в преддверии президентских выборов

Компания Meta Platforms заявила в пятницу 11 октября, что удалила сеть групповых аккаунтов, нацеленных на русскоязычных жителей Молдовы в преддверии выборов в стране 20 октября, за нарушение политики компании в отношении фейковых аккаунтов.

Об этом сообщает Reuters.

Фейковые аккаунты размещали критику в адрес Санду, проевропейских политиков и тесных связей между Молдовой и Румынией, а также поддерживали пророссийские партии в Молдове.

Компания заявила, что удалила семь аккаунтов в Facebook, 23 страницы, одну группу и 20 аккаунтов в Instagram за нарушение своей "скоординированной политики в отношении неаутентичного поведения".

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По данным "Мета", около 4200 аккаунтов были подписаны на одну или несколько из 23 страниц и около 335 000 аккаунтов были подписаны на один или несколько аккаунтов в Instagram.

Meta сосредоточился на блокировании около десятка фиктивных русскоязычных новостных брендов, которые выдавали себя за независимых пользователей во многих интернет-сервисах, включая Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, а также Telegram, OK.ru и TikTok.

Напомним:

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63,2% жителей Молдовы поддерживают процесс интеграции страны в Евросоюз накануне ключевого референдума по этому вопросу.