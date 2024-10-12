Реклама:
Все разделы
Укр / Рус

В Балтийском море потушили пожар на танкере с 640 тоннами нефти

Суббота, 12 октября 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Европейская правда

У берегов немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания накануне загорелся 73-метровый танкер "Анника" с 640 тоннами нефти, пожар ликвидировали к утру субботы, 12 октября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

Для тушения пожара на "Аннике" задействовали спасательный крейсер, спасательный буксир и многоцелевое судно, оснащенные водометами. Всего в операции задействовали до 120 человек.

После того, как возгорание ликвидировали, танкер отбуксировали в Росток.

Реклама:

По данным Министерства окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании, загрязнения воды в Балтийском море в результате инцидента не произошло.

Танкер "Анника" направлялся из Ростока в Травемюнде, но по невыясненным пока причинам в кормовой части судна вспыхнул пожар. Экстренный вызов поступил в спасательные службы вскоре после 9 утра пятницы.

Спасательные службы эвакуировали с судна семерых членов экипажа, несколько из них пострадали, вдохнув дым.

Реклама:

Напомним, в Нидерландах в военно-морском порту Ден Хелдер в конце лета непродолжительное время бушевал пожар на фрегате Zr. Ms. Evertsen.

Европейская правда

мир нефть
Реклама:
Материалы по теме
В Казахстане продолжается референдум по строительству первой атомной станции 6 октября 2024, 18:00
Правительство лейбористов проводит первый инвестиционный саммит: Wayve и Google примут участие 6 октября 2024, 17:25
Высший суд Бразилии говорит, что компания X оплатила штрафы не тому банку 5 октября 2024, 10:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте