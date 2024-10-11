Новости 11 октября: контрабандисты из списка Зеленского, миллиарды за ОГХК, оценка Gulliver

О чем говорили сегодня?

Об ОГХК: Правительство разрешило продать "Цемин Украина" из группы NEQSOL 100% акций государственной "Объединенной горно-химической компании". Компания "Цемин Украина", которая принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания". Хасанов - владелец холдинга NEQSOL, куда входит, в частности, Vodafone Украина.

О помощи Украине: Совет директоров Всемирного банка утвердил на этой неделе создание специального финансового траст-фонда для Украины объемом не менее 10 млрд долларов.

О лесах: За последние 20 лет в украинской части Карпат вырубили почти 10% всего лесного покрова.

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О Гулливере: Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило официальный отчет оценки киевского ТРЦ Gulliver (ООО "Три О"), согласно которому его оценили в 7,6 млрд грн.

О контрабандистах: В 2024 году санкции продлили только двум контрабандистам, остальные же одиннадцать автоматически из-под санкции вышли.

Эксклюзив ЭП

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Без удобрений и "химии". Как фермер из Житомирской области выращивает и экспортирует органическое зерно

В Украине органическую продукцию выращивают на 1% земель, хотя в странах Евросоюза есть большой спрос на "органику". С какими трудностями сталкиваются фермеры, которые не используют удобрения и гербициды?