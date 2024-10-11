Россия предлагает платежную систему БРИКС, чтобы сломать доминирование США

Россия стремится уменьшить зависимость от доллара после санкций, а расчеты с помощью платежной системы БРИКС могут сэкономить миллиарды.

Об этом сообщает Bloomberg.

Россия предлагает изменения в трансграничных платежах между странами БРИКС, направленные на обход глобальной финансовой системы.

Среди альтернатив - развитие сети коммерческих банков, которые могут осуществлять такие транзакции в местных валютах, а также установление прямых связей между центральными банками.

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"Мультивалютная система" должна будет „оградить своих участников от любого внешнего давления, такого как экстерриториальные санкции", говорится в отчете, в котором также утверждается, что интересы США „не всегда согласуются с интересами других участников" глобальной финансовой сети.

План также предусматривает создание центров для взаимной торговли такими товарами, как нефть, природный газ, зерно и золото.

Однако другие страны БРИКС, которые не столкнулись с такими же осложнениями от санкций, продолжают отдавать приоритет доступу к финансовой системе, базирующейся на долларе.

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По данным Института Брукингса, по состоянию на 2022 год в мире 58% международных платежей, за исключением платежей в пределах еврозоны, осуществляются в долларах США, тогда как доллар используется в 54% внешнеторговых счетов-фактур.

Доклад был опубликован в то время, когда Путин готовится принимать лидеров на ежегодном саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Группа БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в январе расширилась за счет Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Египта.

Среди предложений России - использование технологии распределенного реестра (DLT) или новой многонациональной платформы, которая позволит осуществлять расчеты с помощью токенов.

"Ключевым преимуществом использования модели расчетов DLT является устранение кредитного риска", который сопровождает традиционную банковскую систему, - говорится в отчете.

Авторы отчета утверждают, что DLT может также сократить время обработки и расходы, поскольку будут отсутствовать корреспондентские организации и проверки соответствия, что сэкономит странам БРИКС до 15 млрд долл в год, если половина всех трансграничных переводов будет осуществляться с помощью таких транзакций.

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