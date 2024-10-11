СМИ: Турция ожидает "позитивных сигналов" от Германии по покупке Eurofighter

Турецкое правительство ожидает, что Германия будет способствовать прогрессу в покупке 40 истребителей Eurofighter.

Об этом сообщили агентству dpa источники, знакомые с этим вопросом, информирует "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, турецкая сторона ожидает "позитивных сигналов от Германии" по этому вопросу.

Источники добавили, что "технические переговоры" все еще продолжаются.

Реклама:

Турция надеется усилить свою обороноспособность с помощью 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

Германия участвует в производстве Eurofighter и для заключения экспортной сделки необходимо согласие Берлина.

Турция с прошлого года настаивает на получении немецкого разрешения на покупку. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил тогда, что Анкара уже имеет одобрение Великобритании и Испании, остальных подрядчиков.

Реклама:

До 2016 года Германия одобряла экспорт вооружений в эту страну в больших масштабах. После попытки переворота и вторжения Турции на север Сирии немецкий экспорт вооружений в Турцию значительно сократился.

Недавно СМИ сообщили, что Германия впервые за долгое время одобрила продажу значительных объемов оружия Турции.

Кроме того, в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу Анкаре истребителей Eurofighter.