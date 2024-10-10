В Украине усиливают ответственность за незаконные рубки и повреждения деревьев

Верховная Рада приняла закон, который усиливает ответственность за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины.

Об этом сообщает народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Отмечается, что незаконная вырубка деревьев или кустарников, повреждение или уничтожение любым способом деревьев или кустарников, уничтожение или повреждение лесных культур, сеянцев или саженцев в лесных питомниках и на плантациях, или молодняка естественного происхождения или самосева на площадях, предназначенных под лесовосстановление будет наказываться наложением штрафа на граждан в размере 3400-8500 грн, на должностных лиц - 5100 - 10 200 грн.

Если в результате незаконной вырубки был причинен существенный вред, размер штрафа составит от 34 до 85 тыс. или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Реклама:

Причинение вреда деревьям или кустарникам, растущим в парках, скверах, историко-культурных заповедниках или в пределах территорий или объектов природно-заповедного фонда, или в пределах особо защитных лесных участков, будет наказываться наложением штрафа в размере от 85 - 170 тыс грн или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

За незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины (без документов, подтверждающих законность происхождения, или с поддельными документами) будут накладываться штрафы на граждан в размере 510 - 1020 грн, на должностных лиц - 3400 - 5100 грн. В случае причинения ущерба в значительном размере штраф составит 34 - 51 тыс грн или ограничение свободы на срок до 3 лет.