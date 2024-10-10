Сколько недополучит бюджет от отмены депутатами правки в новых налогах

Украинский бюджет в 2024-2025 годах получит на 27,5 миллиарда грн меньше из-за отмены депутатами правки в законопроекте по повышению налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что ресурс в сводный бюджет от изменений в налоговый кодекс в 2024 году составляет 21,6 млрд грн (из которых в госбюджет - 21,5 млрд грн, а в местные - 0,1 млрд грн).

В 2025 году бюджет Украины должен получить 141,1 млрд грн (из которых в госбюджет - 133,0 млрд грн, а в местные - 8,1 млрд грн).

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По подсчетам ЭП, если бы депутаты Верховной Рады не сбили комитетскую правку, бюджет получил бы в 2024 году 29,3 млрд грн, а в 2025 году еще 160,9 млрд грн.

Таким образом отказ от правки потенциально стоил 27,5 миллиарда гривен за 2024-2025 годы.

Напомним:

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Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов.

При голосовании за повышение налогов депутаты в Верховной Раде сбили правку, которая должна была смягчить последствия повышения военного сбора.