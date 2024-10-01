Фонд госимущества нашел покупателя на экспериментальный завод на Сумщине

Фонд государственного имущества Украины 1 октября провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Поповский экспериментальный завод" в Конотопском районе Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Как говорится в сообщении, финальная цена - 13,8 млн грн. Победитель дополнительно должен уплатить 2,76 млн грн НДС.

Стартовая цена лота составляла 13,63 млн грн. На торги пришел один участник - киевское ООО "Брайтон Трейд" (бенефициар Максим Забурдаев)

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После оплаты лота новый владелец получит 49 единиц недвижимого имущества (здания и сооружения завода, объекты незавершенного строительства и т.д.) и инфраструктуры (ограждение, дымовая труба, резервуары, подводящий газопровод и т.д.) площадью 12,8 тыс. кв. м. Также в состав объекта входит четыре автотранспортных средства и 223 единицы движимого имущества.

Основной специализацией "Поповского экспериментального завода" является производство мыла и моющих средств, средств для чистки и полировки.

По состоянию на 30 июня этого года в штате предприятия было 30 работников.

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Напомним:

ФГИУ отменил аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта. Суммарно было сделано уже 11 его попыток продать.