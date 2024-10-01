В Украине от системы "Шлях" отключили новых нарушителей
В Украине от системы "Шлях" отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
Среди нарушителей - четыре ФЛП:
- ФЛП Андреев Тарас Андреевич
- ФЛП Денисенко Роман Александрович
- ФЛП Копча Иван Иванович
- ФЛП Савсюк Федор Федорович
Также от системы на три месяца отключили две компании - ООО "Эвакуация Людей" (в 2024 году сменило название на ООО "Шаттл Логистик") и ООО "Логистик смарт авто".
"Перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.
Напомним:
Перевозчиков начали отключать от системы "Шлях" за переправку военнообязанных за границу в октябре прошлого года.
В сентябре 2024 года от системы "Шлях" отключили еще 16 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.