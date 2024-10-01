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В Украине от системы "Шлях" отключили новых нарушителей

Вторник, 1 октября 2024, 15:53 - Виктор Волокита

В Украине от системы "Шлях" отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы. 

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

Среди нарушителей - четыре ФЛП:

  • ФЛП Андреев Тарас Андреевич
  • ФЛП Денисенко Роман Александрович
  • ФЛП Копча Иван Иванович
  • ФЛП Савсюк Федор Федорович

Также от системы на три месяца отключили две компании - ООО "Эвакуация Людей" (в 2024 году сменило название на ООО "Шаттл Логистик") и ООО "Логистик смарт авто".

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"Перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - говорится в сообщении. 

Напомним:

Перевозчиков начали отключать от системы "Шлях" за переправку военнообязанных за границу в октябре прошлого года. 

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В сентябре 2024 года от системы "Шлях" отключили еще 16 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

транспорт
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