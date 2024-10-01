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В Хмельницкой области создали новый индустриальный парк

Вторник, 1 октября 2024, 15:49 - Алексей Артемчук

В Волочиске, Хмельницкой области, появится новый индустриальный парк "ФЬЮЧЕ ИНДАСТРИ ХАБ". 

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Инициатор создания парка ООО "ВИННЕР ИНВЕСТ КАПИТАЛ". Общий объем инвестиций в проект составляет около 1 миллиарда гривен, из которых 113 миллионов - собственные средства компании. Проект будет способствовать созданию 350 рабочих мест в таких сферах, как переработка пищевых продуктов, альтернативная энергетика и научно-техническая деятельность.

"Индустриальные парки - это ключевая составляющая программы "Сделано в Украине". Они обеспечивают не только создание новых рабочих мест, но и развитие регионов и привлечение инвестиций. Это способствует переходу Украины к перерабатывающей экономике", - отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.

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В сообщении напоминают, что в Реестр индустриальных парков уже включено 93 объекта. В бюджете на 2024 год на поддержку программы заложен 1 миллиард гривен.

Напомним:

"Калуш Продакшен" включили в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

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