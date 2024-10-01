Поток российской нефти достиг максимума с июня

Российские поставки сырой нефти восстановились до максимума за три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Еженедельные грузоперевозки выросли примерно на 850 000 баррелей в день, до самого высокого уровня с конца июня.

Четырехнедельные средние объемы нефти, которые являются менее изменчивыми, поднялись до 3,26 миллиона баррелей в день, что на 160 000 больше, чем в предыдущий период.

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Увеличение отгрузок было частично нивелировано очередным падением средненедельных цен на российскую нефть, отгружаемую из западных портов, которые упали более чем на 1 доллар за баррель.

Средний уровень переработки нефти в России за первые 25 дней сентября упал до 5,28 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с июня, на фоне сезонного ремонта на нефтеперерабатывающих заводах страны.

Всего 35 танкеров загрузили 26,17 миллиона баррелей российской сырой нефти за неделю до 29 сентября, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Объем увеличился с 20,23 миллиона баррелей на 27 судах на прошлой неделе.

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Валовая стоимость российского экспорта сырой нефти выросла до 1,68 миллиарда долларов за семь дней до 29 сентября с 1,29 миллиарда долларов за период до 22 сентября. Увеличение недельных потоков было частично компенсировано падением средненедельных цен на основные российские нефти.

Стоимость экспорта в балтийских портах снизилась еженедельно примерно на 1,20 доллара за баррель, тогда как поставки из Черного моря упали примерно на 1,40 доллара за баррель. Цены с доставкой в Индии упали примерно на 1,20 доллара за баррель.