"Новая почта" вышла на рынок Австрии с курьерской доставкой: какие установили цены

Теперь клиенты "Новой почты" могут заказать адресную доставку документов и посылок из Украины на любой адрес в Австрии, между населенными пунктами Австрии и из страны в другие европейские страны.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Кроме того, курьер может забрать оплаченное и упакованное отправление с любого адреса в стране для дальнейшей доставки.

К доставке принимаются отправления весом до 30 кг и стоимостью до 150 евро (7000 грн). Услуга доступна как для частных лиц, так и для представителей бизнеса.

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Стоимость адресной доставки из Украины в Австрию составляет:

документы - 700 грн;

посылки до 2 кг - 800 грн;

посылки до 10 кг - 1350 грн;

посылки до 30 кг - 2600 грн;

Отмечается, что это 15-я страна, где заработала "Новая почта". Срок доставки из Украины - от 5-ти дней, по Австрии и в другие европейские страны - от 1-го дня.

Напомним:

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"Новая почта" в ближайшее время планирует открыть новые отделения в Австрии и Нидерландах.

С 1 октября "Новая почта" увеличила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 гривен.