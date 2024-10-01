В "Дії" появилась новая облигация "Волчанск"
Вторник, 1 октября 2024, 14:26 -
В приложении "Дія" стали доступны облигации под названием "Волчанск".
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ставка по этому виду облигаций установлена от 15%, а выплаты по ним состоятся 1 октября 2025 года.
"Покупая военные облигации, вы помогаете обеспечить наших военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью", - отметил Федоров.
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