У российского миллиардера Шелкова отсудили часть активов в Украине

Шелков РБК

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций к российскому миллиардеру Михаилу Шелкову, взыскав в доход государства часть его активов.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

"Высший антикоррупционный суд 30 сентября 2024 года принял решение о частичном удовлетворении искового заявления Министерства юстиции Украины к Шелкову М.Е., ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", - рассказали в министерстве.

Высший антикоррупционный суд применил санкцию взыскания активов в доход государства к Шелкову, ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и взыскал в доход государства права требования подконтрольных Шелкову компаний-нерезидентов к ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" по договорам займа, кредитным договорам и контрактам по поставке продукции на общую сумму около 29 млн долл США и почти 7 млн грн.

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В то же время, ВАКС отказал во взыскании в доход государства заблокированных средств ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" на банковских счетах.

Шелков - российский миллиардер, экс-глава инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех", владелец контрольного пакета акций компании ВСМПО-АВИСМА - крупнейшего в мире производителя титана для аэрокосмической отрасли.

Напомним:

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Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины установили, что российский олигарх Шелков создал преступную организованную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании.