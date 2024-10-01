В НБУ объяснили, почему в Украине падает доля проблемных кредитов

В Украине доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября 2024 года составляла 33,1%, что на 0,8 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 августа 2024 года и на 4,2 п.п. - показателя по состоянию на начало года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении, ключевые факторы сокращения доли NPL - дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих кредитов.

"Объем неработающих кредитов сократился на 415 млн грн за месяц и на 5,8 млрд грн с начала года, в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 27 млрд грн за месяц и 127 млрд грн с начала года", - отметили в НБУ.

Реклама:

Напомним:

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).