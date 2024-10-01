Украина подписала первый договор о разминировании агроземель с родственником экс-депутата

Центр гуманитарного разминирования подписал первый договор с ООО "Украинские сервисы разминирования" о предоставлении услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения на 4,85 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Предприятие будет разминировать участок площадью 86 га в Шевченковской общине Николаевской области.

"Благодаря конкуренции начальная цена снизилась более чем на один миллион гривен. Фермер получит полную компенсацию стоимости разминирования от государства. Всего в системе Prozorro состоялось уже 11 подобных аукционов", - сказала Юлия Свириденко.

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Территория, которую нужно разминировать в Шевченково состоит из 12 участков разного уровня сложности. На них зафиксированы кассетные боеприпасы, противопехотные и противотранспортные мины, боеприпасы к стрелковому оружию. Шевченково в первый год войны фактически находилось на линии фронта.

Всего в системе Prozorro Центр гуманитарного разминирования объявил 20 аукционов по закупке услуг по разминированию земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 6 690 га. Следующие девять аукционов запланированы на 1 октября.

Бенефициаром ООО "Украинские сервисы разминирования" является гражданка США Любовь Ефимова. По данным LIGA.net, это мать бывшего нардепа от БПП Максима Ефимова.

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Напомним:

Правительство создает рынок гуманитарного разминирования и привлекает частных операторов противоминной деятельности, чтобы ускорить этот процесс.