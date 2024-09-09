Семья экс-заместителя Галущенко построила дорогой коттедж, не имея на это денег – расследование

Семья бывшего заместителя министра энергетики - Максима Немчинова - построила роскошный коттедж в пригороде Киева, стоимость которого достигает 35 млн грн, но в декларации таких средств из поступлений не нашли.

Об этом говорится в соответствующем расследовании Bihus.info.

По данным журналистов, на момент 2021 года, когда Немчинов еще занимал должность заместителя министра, его семья имела около 250 тысяч долларов наличными и на банковских счетах.

Однако в 2023 году, несмотря на покупку двух автомобилей и вложения более 100 тысяч долларов в убыточный бизнес, эта сумма выросла до 300 тысяч долларов. И главное - после покупки дорогого коттеджа.

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В ноябре 2022 года жена Немчинова, Ольга, приобрела участок в одном из самых дорогих коттеджных городков под Киевом. Дом площадью 260 квадратных метров построили "под ключ". Цена на подобные коттеджи сейчас составляет около 35 миллионов гривен, или 800 тысяч долларов.

Журналисты отметили, что официальных доходов семьи не хватило бы на такие покупки.

После покупки земельного участка, в декларации Ольга Немчинова указала, что получила заем в размере 20 миллионов гривен от бывшего председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича. Сам он отказался комментировать журналистам заем.

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"Семья бывшего заместителя министра в разгар реализации схемы (по продаже угля - ЭП), за которую экс-заместитель получил подозрение, обновляет свой автопарк. Вкладывает почти 4,5 миллиона в убыточный бизнес. А потом решает еще и купить имение в одном из самых дорогих коттеджных городков под Киевом с соответствующим ценником, который кратно превышает доходы семьи. Решает и занимает у бывшего чиновника 20 миллионов", - подытожили журналисты.

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Напомним:

В конце июля НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблениях трем лицам, которые, по данным правоохранителей, нанесли одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины "Центрэнерго" ущерб на 12 млн грн.

В частности, о подозрении сообщено бывшему заместителю министра энергетики Максиму Немчинову.