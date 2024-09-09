 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус

Китай стремится к большему сотрудничеству с Испанией в сфере высоких технологий

Понедельник, 9 сентября 2024, 16:24 - Алексей Артемчук

Председатель Китая Си Цзиньпин стремится к более тесным связям с Испанией в развитии высоких технологий.

Об этом сообщает Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил премьер-министру Испании Педро Санчесу, что хочет, чтобы обе страны укрепляли связи и совместно способствовали развитию высокотехнологичных отраслей, включая искусственный интеллект и новую энергетику.

"Мы надеемся, что Испания продолжит обеспечивать честную, справедливую, безопасную и недискриминационную бизнес-среду для китайских компаний, которые инвестируют и работают в Испании", - сказал Си Цзиньпин.

Реклама:

По словам Си, Китай готов укреплять торговое и инвестиционное сотрудничество с Испанией, отвергая при этом претензии относительно избыточных мощностей электромобильной отрасли страны.

Напомним:

Китайская Omoda в прошлом месяце обогнала по продажам в Испании Tesla, Fiat и Jeep получив значительный прирост продаж.

Реклама:
Китай Испания технології
Реклама:
Материалы по теме
Продажи авто в Китае падают пятый месяц подряд  9 сентября 2024, 12:44
Китай возмущен новыми ограничениями экспорта Нидерланов оборудования для производства чипов 9 сентября 2024, 12:03
Китай требует консультаций с Канадой в ВТО по тарифам 8 сентября 2024, 18:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте