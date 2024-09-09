Аграрии могут обеспечить до 95% потребностей Сил обороны в продовольствии - Минагро
Понедельник, 9 сентября 2024, 15:57 -
Украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей Сил обороны Украины в продовольствии.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на слова первого заместителя министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого.
"Украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей в продовольствии украинских сил обороны", - заявил он.
По словам Высоцкого, в стратегии продовольственной безопасности, которая была недавно принята правительством, заложена возможность обеспечения украинской продукцией Сил обороны, в том числе во время военного положения.
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Экономическая правда.
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