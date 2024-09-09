Аграрии могут обеспечить до 95% потребностей Сил обороны в продовольствии - Минагро

Украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей Сил обороны Украины в продовольствии.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на слова первого заместителя министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого.

"Украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей в продовольствии украинских сил обороны", - заявил он.

По словам Высоцкого, в стратегии продовольственной безопасности, которая была недавно принята правительством, заложена возможность обеспечения украинской продукцией Сил обороны, в том числе во время военного положения.

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Напомним:

Верховная Рада назначила нового министра аграрной политики и продовольствия Украины - Виталия Коваля.

Экономическая правда.

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