НБУ опроверг информацию о новых лимитах на карточные переводы

Национальный банк Украины пока не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как говорится в сообщении, банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ

"Сегодня медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, равные доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать", - рассказали в пресс-службе НБУ.

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Напомним:

Национальный банк Украины установил новые ограничения на операции за рубежом с использованием платежных карт украинских банков с 10 сентября.

Отныне, ежемесячный лимит на расчеты за рубежом для операций с драгоценностями, часами, ювелирными изделиями и монетами составит 100 тысяч гривен.

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Это касается операций с кодами торговца 5094 (драгоценные камни и ювелирные изделия), 5944 (часы и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок). Лимит соответствует ограничениям, которые уже действуют для расчетов платежными картами по счетам в национальной валюте.

Также установлен отдельный лимит в 500 тысяч гривен в месяц для операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом (код торговца 6513).

Усиление ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг.