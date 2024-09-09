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В Украине выросла средняя зарплата: в какой сфере получают больше всего

Понедельник, 9 сентября 2024, 15:15 - Виктор Волокита

Средняя зарплата в Украине выросла во втором квартале до 20 964 грн. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. 

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере информации и телекоммуникаций - 50 188 грн.

Самые низкие зарплаты - у работников сферы творчества, искусства и развлечений - 12 791 грн, в сфере функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 12 802 грн.

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У работников образовании - 15 076 грн. 

В первом квартале 2024 года средняя зарплата составила 18 903 грн.

Напомним:

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Более 34 тыс. долгов по зарплате было зарегистрировано по состоянию на начало августа 2024 года. В этом году долги предприятий по зарплате уже на 7,1% больше, чем за весь прошлый год. 

зарплата
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Экономическая правда
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