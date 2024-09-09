 Цифрова трансформація України
Все разделы
Укр / Рус

На фронте появятся новые гранаты украинского производства

Понедельник, 9 сентября 2024, 15:52 - Алексей Артемчук
 
Минобороны

В Украине создали и допустили к использованию в ВСУ аналоги советским гранатам Ф-1 и РГД-5.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации оборонительную ручную осколочную гранату, которая является аналогом советской Ф-1. Этот боеприпас предназначен для поражения открыто расположенной живой силы противника. 

"Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат", - сообщили в Минобороны.

Реклама:

Также в Минобороны приняли на вооружение и кодифицировали ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Украинский производитель уже наладил серийное производство этих гранат, добавили в ведомстве. 

Напомним:

Украинский бронетранспортер "Хорунжий" был допущен к поставке ВСУ.

Реклама:
Украина Минобороны ВСУ вооружение
Реклама:
Материалы по теме
Доля новичков в ІТ упала до минимума за 10 лет – DOU 9 сентября 2024, 14:14
Ближайшее время пройдет без отключений света, но есть условие - нардеп 9 сентября 2024, 14:14
Международные резервы Украины в августе выросли на 14% 6 сентября 2024, 21:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте