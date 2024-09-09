На фронте появятся новые гранаты украинского производства

Минобороны

В Украине создали и допустили к использованию в ВСУ аналоги советским гранатам Ф-1 и РГД-5.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации оборонительную ручную осколочную гранату, которая является аналогом советской Ф-1. Этот боеприпас предназначен для поражения открыто расположенной живой силы противника.

"Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат", - сообщили в Минобороны.

Реклама:

Также в Минобороны приняли на вооружение и кодифицировали ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Украинский производитель уже наладил серийное производство этих гранат, добавили в ведомстве.

Напомним:

Украинский бронетранспортер "Хорунжий" был допущен к поставке ВСУ.

Реклама: