На фронте появятся новые гранаты украинского производства
В Украине создали и допустили к использованию в ВСУ аналоги советским гранатам Ф-1 и РГД-5.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации оборонительную ручную осколочную гранату, которая является аналогом советской Ф-1. Этот боеприпас предназначен для поражения открыто расположенной живой силы противника.
"Боеприпас украинского производства соответствует характеристикам средств ближнего боя современного образца. Ранее у нас не было производства такого типа гранат", - сообщили в Минобороны.
Также в Минобороны приняли на вооружение и кодифицировали ручную наступательную гранату дистанционного действия, аналог советской РГД-5. Украинский производитель уже наладил серийное производство этих гранат, добавили в ведомстве.
Напомним:
Украинский бронетранспортер "Хорунжий" был допущен к поставке ВСУ.