Апелляция поддержала заочный арест Жеваго, адвокаты бизнесмена отреагировали

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) 6 сентября отклонила апелляцию на решение следственного судьи ВАКС от 10 июля о заочном аресте бизнесмена Константина Жеваго по делу о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Основания для заочного избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении господина Жеваго отсутствуют, и такие действия правоохранительных органов и суда являются неправомерными", - отметили адвокаты Жеваго.

По мнению защитников бизнесмена, действия судей, детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) противоречат судебной практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в который планируют обратиться адвокаты.

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В качестве аргументов они отмечают, что местонахождение бизнесмена известно следствию, детективы и прокуроры имеют его адрес и контакты и находятся с ним в постоянной коммуникации. В частности, сразу после принятия решения ВАКС 10 июля детектив НАБУ и прокурор САП лично участвовали в 11-часовом допросе Жеваго во Франции 11 июля.

"Учитывая эти обстоятельства, постановление того самого детектива НАБУ об объявлении Константина Жеваго в международный розыск является абсолютно необоснованным и абсурдным. Детективы уже более года осуществляют процессуальные и следственные действия с участием господина Жеваго с привлечением французских правоохранителей. Таким образом, НАБУ вводит в заблуждение суд и общество, заявляя о невозможности расследования с участием Константина Жеваго", - отметили адвокаты.

Они добавили, что мера пресечения была избрана без наличия доказательств причастности бизнесмена к инкриминируемому ему правонарушению, а позиция стороны обвинения базируется только на показаниях одного человека, который заключил соглашение с прокурором и заинтересован в сохранении собственного приговора.

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Кроме того, суд не допустил Жеваго к участию в судебных заседаниях, хотя это предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом, а защите не предоставляют доступ к материалам уголовного производства, которое длится уже более года, и в котором некоторые фигуранты уже имеют приговор.

Напомним:

САП и НАБУ 3 августа 2023 года сообщили Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного суда.

По данным следствия, в 2002 году он приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. "Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бэк-офиса" в Верховном суде. В течение марта-апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату $2,7 млн ($1,8 млн - судьям Верховного Суда, остальное - в качестве "оплаты" посреднических услуг)", - утверждают в САП.

Верховный Суд 19 апреля принял решение в пользу бизнесмена в споре по 40,19 акций ПНГОКа, а 15 мая главу ВС и адвоката поймали на месте преступления при получении второго транша в размере $450 тыс.

САП 10 июля 2024 года сообщила, что следственный судья ВАКС в этот день поддержал позицию прокурора САП и избрал Жеваго меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечалось, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения. В то же время Франция ранее отказала в экстрадиции бизнесмена.