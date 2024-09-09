Советник главы Минстратегпрома, отвечавший за дроны, погиб в ДТП

Ярослав Олейник

В воскресенье, 8 сентября, в ДТП погиб советник главы Министерства стратегических отраслей и промышленности Ярослав Олейник.

Об этом сообщил внештатный советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в Telegram.

"Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов", - отметил он.

Прощание состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе.

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