Советник главы Минстратегпрома, отвечавший за дроны, погиб в ДТП
Понедельник, 9 сентября 2024, 10:09 -
В воскресенье, 8 сентября, в ДТП погиб советник главы Министерства стратегических отраслей и промышленности Ярослав Олейник.
Об этом сообщил внештатный советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в Telegram.
"Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов", - отметил он.
Прощание состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе.
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