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Российские "Шахеды" повредили гостинично-ресторанный комплекс в Одесской области

Воскресенье, 8 сентября 2024, 17:00 - Владимир Туник-Фриз

Ночью на 8 сентября Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БпЛА, которые были запущены из акватории Черного моря, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс.

Источник: Силы обороны Юга

Детали: Отмечается, что воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Пострадавших нет.

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Военные напоминают о важности оперативного реагирования на сигнал воздушной тревоги.

Украинская правда

Россия война
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