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7 сентября в соцсети Х произошел сбой

Воскресенье, 8 сентября 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

В соцсети Х (Twitter) в субботу после 17 часов зафиксирован глобальный сбой.

Источник: Downdetector

Детали: Как видно из графика, пользователи по всему миру начали сообщать о проблемах около 17:17, пик фиксировался около 17:30, после чего сообщения о проблемах в соцсети пошли на спад. После 18 часов таких сообщений стало существенно меньше.

52% сообщений о проблемах с соцсетью касались работы приложения, 46% - вебсайта. 2% имели проблемы с авторизацией в системе.

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Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.

Украинская правда

Маск Twitter технології
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