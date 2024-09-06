Китай требует консультаций с Канадой во Всемирной торговой организации по пошлинам

После введения Канадой пошлин на китайские электромобили и металл, Китай требует консультаций с Канадой в ВТО.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Китай обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой провести переговоры с Канадой по тарифам, введенным на китайские электромобили, а также на стальные и алюминиевые изделия.

Пекин объявил, что планирует начать антидемпинговое расследование в отношении импорта рапса из Канады, через неделю после того, как Оттава присоединилась к США и ЕС и ввела 100% тариф на китайские электромобили и 25% тариф на импортируемую сталь и алюминий.

Реклама:

"Канада проигнорировала правила ВТО и нарушила свои обязательства в рамках ВТО, предложив ввести дополнительные тарифы в размере 100% и 25%. Китай призывает Канаду соблюдать правила ВТО и немедленно исправить неправомерные действия", – говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Напомним:

Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду установили на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.

Реклама:

Китай начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта рапса и химических продуктов в Канаде в ответ на тарифы на электромобили и металл.