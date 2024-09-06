Нацбанк планирует заменить лишь 1,5% монет в 50 копеек шагами в 2025 году

Нацбанк планирует отчеканить в 2025 году 20 миллионов монет номиналом в 50 шагов для замены части из 1,35 миллиарда копеек того же номинала.

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Проход в интервью The Page.

"Монеты "шаг" и "копейка" будут находиться в обращении одновременно. Гражданам не нужно будет специально собирать, сдавать, обменивать одни на другие", - заявил он.

По его словам, регулятор планирует создать переходный период, в течение которого будут разрешаться параллельное использование наименований "копейка" и "шаг".

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Итак, шаги будут вводиться постепенно в рамках планового выпуска.

По состоянию на 1 августа 2024 года в обращении находится около 1 миллиарда 350 миллионов разменных монет номиналом 50 копеек, поэтому чеканка 20 миллионов шагов того же номинала на замену части из них не повлияет на денежное обращение.

"Кроме того, это также не будет иметь влияния на инфляцию. Ведь никакого увеличения объемов наличных денег в экономике не произойдет", - добавил Проход.

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В то же время себестоимость изготовления монет останется без изменений. Не будет и дополнительных расходов на вывод из обращения копеек.

Напомним:

Для восстановления исторической справедливости Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".

Экономическая правда.