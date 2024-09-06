Одежда, обувь, аксессуары: в Одессе масштабно подрабатывали известные бренды

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области разоблачили и прекратили масштабное подпольное производство и продажу одежды под видом всемирно известных брендов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствие установило группу лиц, наладивших незаконную деятельность цехов, складских помещений и магазинов.

По данным БЭБ, они незаконно использовали товарные знаки и фирменное название известных компаний.

Реклама:

Детективы БЭБ провели 9 обысков в г. Одессе, во время которых обнаружили 2 цеха по производству одежды, складское помещение, где хранилась контрафактная продукция и 2 магазина по продаже подделки.

Кроме одежды, обуви и аксессуаров также изъята мобильная и оргтехника, промышленное оборудование, документы. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 20 млн. грн.

Напомним:

Реклама:

4 сентября 2024 прокурор САП завершил досудебное расследование по делу в отношении действующего и бывшего должностных лиц АО "Укргаздобыча", причастных к реализации преступной схемы на предприятии. Их подозревают в нанесении ущерба госпредприятию на 340 млн.