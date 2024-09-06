Азербайджан планирует поставлять газ в еще три страны Европы
Пятница, 6 сентября 2024, 15:46 -
Азербайджан ведет переговоры о расширении экспорта природного газа как минимум в три страны Европы.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Каспийская страна ведет переговоры с потенциальными новыми покупателями, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Форуме Амброзетти в Черноббио.
Отмечается, что Азербайджан уже поставляет газ в восемь стран Европы и имеет соглашение с регионом об удвоении экспорта до 2027 года.
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Напомним:
Хорватия стала десятой страной, которая получает газ от азербайджанской государственной компании SOCAR, которая является партнером "Газпрома".
Экономическая правда.
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