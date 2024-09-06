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Азербайджан планирует поставлять газ в еще три страны Европы

Пятница, 6 сентября 2024, 15:46 - Артур Крыжный

Азербайджан ведет переговоры о расширении экспорта природного газа как минимум в три страны Европы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Каспийская страна ведет переговоры с потенциальными новыми покупателями, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Форуме Амброзетти в Черноббио.

Отмечается, что Азербайджан уже поставляет газ в восемь стран Европы и имеет соглашение с регионом об удвоении экспорта до 2027 года.

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Напомним:

Хорватия стала десятой страной, которая получает газ от азербайджанской государственной компании SOCAR, которая является партнером "Газпрома".

Экономическая правда.

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