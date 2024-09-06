Правительство передало "Укрбуд" на приватизацию

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Кабинет министров принял решение включить 100% акций "Строительной компании "Укрбуд" в перечень объектов большой приватизации.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина, которое есть в распоряжении ЭП.

Стоимость активов "Строительной компании „Укрбуд" на конец 2023 года составляла 266,6 млн грн.

После утверждения правительством стартовой цены и условий продажи государственного пакета акций размером 100% Фонд государственного имущества объявит электронный аукцион по продаже. Ориентировочный срок проведения аукциона – декабрь 2024 года.

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Отметим, что "Строительная компания „Укрбуд" является одной из компаний, связанных с другим юридическим лицом – "Украинской государственной строительной корпорацией "Укрбуд". Президентом госкорпорации "Укрбуд" в течение 2010-2016 годов был Максим Микитась. Он построил собственный частный строительный бизнес, используя бренд государственной компании. ООО "Укрбуд девелопмент" Микитася была одним из крупнейших игроков на рынке строительства жилья Киева, используя "зонтик" государственного предприятия.

Сама же "Строительная компания „Укрбуд", переданная на приватизацию, занималась преимущественно промышленным строительством.

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Напоминаем:

В январе 2023 года Фонд госимущества Украины получил в управление "Укрбуд" как актив, не подлежащий приватизации.

В октябре 2023 года глава наблюдательного совета Виктор Лещинский заявлял, что "Строительная компания "Укрбуд" планирует утвердить стратегию развития на пять лет и изменить название.

Глава правления компании Андрей Ильин сообщал, что "компания активная, имеет в портфеле шесть выигранных тендеров – объекты социальной и инженерной инфраструктуры".

Экономическая правда