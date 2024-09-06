ЕС выделяет 35 миллионов евро помощи Украине для подготовки к зиме
Европейская комиссия выделяет дополнительные 35 млн евро гуманитарного финансирования на поддержку украинцев в преддверии предстоящей зимы.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
"В связи с непрекращающимися атаками на энергетическую инфраструктуру Украины Комиссия увеличивает гуманитарное финансирование для уязвимых украинцев, выделяя дополнительно EUR40 млн в преддверии зимы. Из этой суммы 35 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Украине и 5 млн евро на поддержку украинских беженцев в Молдове и принимающих их общин", - говорится в пресс-релизе.
В ЕК уточнили, что основное внимание в этом финансировании уделено подготовке Украины к холодным зимним месяцам.
"Вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электроэнергией и отоплением и предоставить жилье тем, кто больше всего нуждается", - детализируется в сообщении.
Экономическая правда.