ЕС выделяет 35 миллионов евро помощи Украине для подготовки к зиме

Европейская комиссия выделяет дополнительные 35 млн евро гуманитарного финансирования на поддержку украинцев в преддверии предстоящей зимы.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"В связи с непрекращающимися атаками на энергетическую инфраструктуру Украины Комиссия увеличивает гуманитарное финансирование для уязвимых украинцев, выделяя дополнительно EUR40 млн в преддверии зимы. Из этой суммы 35 млн евро выделено на гуманитарные проекты в Украине и 5 млн евро на поддержку украинских беженцев в Молдове и принимающих их общин", - говорится в пресс-релизе.

В ЕК уточнили, что основное внимание в этом финансировании уделено подготовке Украины к холодным зимним месяцам.

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"Вместе со своими гуманитарными партнерами ЕС стремится отремонтировать поврежденные здания, обеспечить электроэнергией и отоплением и предоставить жилье тем, кто больше всего нуждается", - детализируется в сообщении.

Экономическая правда.