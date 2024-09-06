Попытка завладеть судном "Отель Баккара" в Киеве: директор фирмы получил подозрение

Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве директору предприятия, присвоившему "Отель Баккара" в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как говорится в сообщении, банк-собственник судна заключил договор его купли-продажи с предприятием за 28 млн. гривен. Покупатель должен был заплатить продавцу часть денег – 9 млн гривен в день сделки, остальные – до определенной даты. Право собственности на судно должны были переоформиться только после уплаты покупателем полной стоимости.

В то же время предприниматель, не имея финансовой возможности выполнить условия договора, путем мошенничества переоформил право собственности на судно "Отель Баккара".

Реклама:

В результате предприятие незаконно стало владельцем гостиницы, за которую должно было заплатить 28 млн гривен, заплатив лишь 9 млн гривен.

По данным прокуратуры, впоследствии, чтобы обезопасить себя от претензий законного собственника, предприятие пыталось продать его, а также отдать залоговое имущество под ипотеку.

Верховный суд в рамках гражданского судопроизводства все незаконные регистрационные действия отменил и признал законным владельцем судна банк, уже ликвидированный и от имени которого действовали уполномоченные лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Реклама:

На "Отель Баккара" наложен арест.

Напомним:

23 августа НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении 4 участников преступной схемы, реализация которой нанесла ГП "ДГ Ставидлянское" ущерб на сумму свыше 28,5 млн грн.