Украина ведет переговоры с Европой по увеличению импорта электроэнергии

Украина ведет диалог с европейскими партнерами по расширению импорта электроэнергии с 1,7 до 2,2 ГВт.

Об этом сообщает Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Укринформ".

"Ведем с партнерами диалог о расширении возможностей импорта электроэнергии от 1,7 до 2,2 ГВт установленной мощности через наши интерконнекторы с Европой", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что в вопросе энергетики правительство стремится компенсировать потери, которые нанесла Россия. В частности, восстанавливает объекты, которые подлежат восстановлению. Также продолжается развитие децентрализованной генерации. Глава правительства напомнил, что для этого Кабмин запустил три типа программ.

Реклама:

"Для граждан - это кредиты на установку солнечных и ветровых установок. Каждое домохозяйство может стать энергоэффективным. Также есть возможность получить кредиты и гранты для ОСМД. Многоквартирные дома должны быть энергетически устойчивыми", – добавил Шмыгаль.

По его словам, для малого и среднего бизнеса доступны займы по программе 5-7-9%. В то же время крупный бизнес может воспользоваться кредитами под 14-16% годовых под залог приобретенного энергетического оборудования.

А также Шмыгаль поблагодарил депутатов за отмену пошлины и НДС на ввоз энергетического оборудования.

Реклама:

Премьер добавил, что Украина аккумулирует международную помощь, в частности, оборудование, генераторы, когенерационные установки. Также, по его словам, речь идет о средствах Фонда поддержки энергетики Украины.

"Зимой в домах украинцев должен быть свет и тепло, экономика должна работать. Все это является составной формулы нашей победы", – подчеркнул глава правительства.

Напомним:

Украина сократила импорт электроэнергии в августе на 43% по сравнению с предыдущим месяцем.

Оборудование для ветровых электростанций не вошло в список льготного импорта, который приняла Верховная Рада.

Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при отсутствии новых тяжелых ударов РФ по энергетике.