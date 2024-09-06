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В Киевской области подрядчики срывают сроки строительства укрытий

Пятница, 6 сентября 2024, 13:29

Киевская областная военная администрация инициирует расторжение договоров с некоторыми подрядчиками, срывающими сроки выполнения работ по строительству укрытий и дома.

Об этом сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

"Речь идет о подрядчике, который строит два новых укрытия в городе Переяслав и селе Вовчки", - рассказал Кравченко.

По его словам, другой подрядчик взялся за строительство частного дома в Полесском обществе, однако работы прекратил на этапе фундамента.

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"Ни на одном из этих объектов работы пока надлежащим образом не ведутся. Договоры будем разрывать, объявлять новые тендеры. Также обращаемся к правоохранителям для полной проверки деятельности этих подрядчиков. Речь идет о больших средствах", - рассказал Кравченко.

Он также отметил, что у Киевской ОВА есть много замечаний к работе подрядчиков, которые обустраивают укрытие для больницы в Иванкове и учебного заведения в Немешаево.

"Если оперативно не исправят все недостатки и не догонят график работ, будем также инициировать расторжение договоров", - предупредил подрядчиков Кравченко.

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Напомним:

Полтавские чиновники заказывают строительство укрытий на миллионы у подозрительного подрядчика. 

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