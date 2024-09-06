Суд в США обвинил шестерых россиян в кибератаках против Украины

США обвинили пятерых сотрудников российской разведки и одного гражданского лица из России в связи с масштабной кибератакой накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Минюст обнародовал обвинения против сотрудников ГРУ и гражданского лица из России в связи с кибератакой на украинскую инфраструктуру в январе 2022 года.

"Кампания WhisperGate включала атаки на гражданскую инфраструктуру и компьютерные системы, совершенно не связанные с вооруженными силами или национальной обороной", - заявил помощник генерального прокурора США Мэттью Олсен.

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По его словам, в результате атаки, в частности, пострадали правительственные ведомства, отвечающие за украинские экстренные службы, судебную систему, продовольственную безопасность и образование.

Сообщается, что кампания WhisperGate также была направлена против США и десятков союзников по НАТО, причем хакерам удалось проникнуть в одно из правительственных ведомств США в штате Мэриленд и получить доступ к американским банковским счетам.

Обнародованное в четверг обвинительное заключение является новой версией обвинений, впервые выдвинутых в июне против 22-летнего россиянина Амина Стигала - гражданского лица, обвиняемого в использовании вредоносных программ для содействия российской разведке перед вторжением в Украину.

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Утверждается, что Стигал и агенты из воинской части 21955 Главного управления Генерального штаба ВС РФ (также известного как ГРУ) использовали кибер-инфраструктуру американских компаний для операции, которая выглядела как атака с целью выкупа, но на самом деле была спроектирована с целью удаления критических данных.

В обновленном обвинительном заключении названы вероятные сообщники Стигала из ГРУ: Владислава Боровкова, Дениса Денисенко, Юрия Денисова, Дмитрия Голошубова и Николая Корчагина.

Отмечается, что США объявили награду в размере до 10 млн долл за каждого из названных россиян.

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Напомним:

"Изощренные" российские кибератаки становятся "более агрессивными", и их может стать труднее предотвратить.

Трое пророссийских хакеров были арестованы за предполагаемые кибератаки на Испанию и другие страны НАТО с террористической целью. Подозреваемые были задержаны за вероятное участие в DDoS атаках на государственные учреждения и стратегические сектора.