Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро подешевели
Пятница, 6 сентября 2024, 12:02 -
По состоянию на 6 сентября официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 19 копеек, евро - на 1 копейку.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,09 грн, евро - 45,59 грн (на 5 сентября доллар - 41,28 грн, евро - 45,60 грн).
На 11:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,33 - 41,40 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,85 - 46,00 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,00 - 41,40 грн (курс на 5 сентября - 41,10 - 41,50 грн);
- Евро - 45,40 - 46,00 грн (курс на 5 сентября - 45,50 - 46,00 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,77 - 41,37 грн;
- Ощадбанк - 41,00 - 41,50 грн;
- Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 40,90 - 41,40 грн;
- Райффайзен - 40,85 - 41,27 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,45 грн.
Экономическая правда.
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