На пунктах пропуска Польши на границе с Украиной произошел сбой в системе таможенной службы

Во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Согласно сообщению, сейчас электронная система таможенного оформления на смежной стороне работает в "аварийном режиме", поэтому возможны задержки в пропуске грузовых транспортных средств таможенной службой РП.

"Об устранении неисправностей и восстановлении полноценной работы на границе с Польшей сообщим дополнительно", - добавили в пресс-службе.

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Напомним:

Воинская часть 2144 (г. Львов) Госпогранслужбы 26 августа по результатам тендера заказала компании "Grupa City Security Sp. z o.o." (Польша) средства мониторинга государственной границы стоимостью 6,21 млн евро без НДС