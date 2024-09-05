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Новости 5 сентября: назначение министров, рост ВВП, дискуссии о налогах

Четверг, 5 сентября 2024, 21:00 - Виктор Волокита

О новых министрах: Верховная Рада назначила нового министра аграрной политики и продовольствия Украины - Виталия Коваля, который покинул пост главы ФГИУ накануне.

Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин стал главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

О ВВП: Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле 2024 года по сравнению с июлем прошлого года составил 2,7%, что лучше июньского показателя 1,1%, но хуже майского и апрельского - 3,7% и 4,3% соответственно.

О бизнесе и налогах: Компании-члены Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) надеются, что вместо законопроекта №11416-д о повышении налогов для бизнеса правительству удастся сформулировать нормы, которые помогут наполнить госбюджет другим образом.

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О МВФ: Миссия Международного валютного фонда видит недостаточность ресурсов в законопроекте по повышению налогов и среди дополнительных источников предлагает пересмотреть НДС.

Об электроэнергии: В пятницу 6 сентября графики отключения света будут применять все сутки, будут выключать только 1 очередь.

Эксклюзивы ЭП

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Оккупированные и покинутые. Сколько осталось украинских земель?

Анализ ЭП показывает, что в дополнение к оккупированным россиянами 18% украинских аграрных земель из-за боевых действий из сельскохозяйственного оборота временно выведены еще примерно 6% площади страны.

Денежные выплаты, жилье, транспорт и медицина: какие льготы предусмотрены для Героев Украины

Звание Героя Украины предусматривает ряд выплат и льгот, однако претендовать на них могут не все.

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Экономическая правда
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