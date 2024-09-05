Дело о нанесенном ущербе "Укргаздобыче" на 340 млн: САП завершила следствие

4 сентября 2024 прокурор САП завершил досудебное расследование по делу в отношении действующего и бывшего должностных лиц АО "Укргаздобыча", причастных к реализации преступной схемы на предприятии.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Как говорится в сообщении, 4 года назад АО "Укргаздобыча" и частная иностранная компания заключили договор о повышении добычи природного газа, что привело к нанесению ущерба более чем на 340 млн грн.

Прокуроры установили, что по условиям договора частная компания должна осуществлять базовую и повышенную добычу "голубого топлива". Стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем – фиксированным.

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Однако САП выяснила, что должностные лица "Укргаздобычи" внесли изменения в конкурсную документацию, снизив норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м за 15 лет потенциального действия договора и прибавив новое условие - расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО "Укргаздобыча" его работникам запретили повышать.

Такие действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за которую АО "Укргаздобыча" должно рассчитываться по значительно более высокому тарифу.

"В результате с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 года АО "Укргаздобыча" был нанесен ущерб на сумму более 340 млн грн, что подтверждено выводами дополнительно проведенных экспертиз", - говорится в сообщении.

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11 марта 2024 года действующему и одному бывшему должностному лицу АО "Укргаздобыча" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Напомним:

23 августа НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении 4 участников преступной схемы, реализация которой нанесла ГП "ДГ Ставидлянское" ущерб на сумму свыше 28,5 млн грн.

Экономическая правда