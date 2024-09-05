Украинцы ввезли льготного энергооборудования на 7 млрд: самый распространенный товар

За время действия законов, предусматривающих освобождение от таможенных платежей при ввозе энергосберегающего оборудования, украинцы ввезли таких товаров на общую сумму более 7 млрд грн.

Об этом сообщает прессслужба Гостаможслужбы.

При этом, как говорится в сообщении, льгот по уплате таможенных платежей предоставлен на сумму 1,47 млрд грн.

Самыми распространенными товарами, ввезенными с освобождением от налогообложения, были аккумуляторы и электрогенераторные установки. Их импортировали в количестве около 120 тыс. и более 1,8 тыс. единиц соответственно", - говорится в сообщении.

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При этом налоговая нагрузка на них при импорте была уменьшена на сумму около 760 млн грн.

Льготы на другое оборудование и комплектующие, необходимые для восстановления энергетической инфраструктуры, подпадающих под действие законов о льготном ввозе энергооборудования, составили более 708 млн. грн.

Напомним:

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Законы, предусматривающие освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе энергосберегающего оборудования, начали действовать в конце июля.