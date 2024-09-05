"Новая почта" будет доставлять карты "ПриватБанка" еще в 3 страны Европы
Отныне можно получить "физическую" карту "ПриватБанка" через курьера "Новой Почты" на любой адрес в Испании, Франции и Венгрии.
Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".
Поэтому клиенты банка уже имеют возможность заказать доставку карты курьером "Новой Почты" на любой адрес в 14 странах Европы: Польша, Молдова, Литва, Германия, Чехия, Румыния, Эстония, Латвия, Италия, Словакия, Великобритания, Испания, Франция и Венгрия.
Клиенты ПриватБанка могут открыть новую карту "ПриватБанка" или перевыпустить действующую в "Приват24", добавили в пресс-службе.
Напомним:
Рим стал вторым городом Италии, где "Новая почта" открыла отделение. Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей стране. Срок доставки в Украину - от 7 дней.
Экономическая правда.