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"Новая почта" будет доставлять карты "ПриватБанка" еще в 3 страны Европы

Четверг, 5 сентября 2024, 16:57 - Артур Крыжный

Отныне можно получить "физическую" карту "ПриватБанка" через курьера "Новой Почты" на любой адрес в Испании, Франции и Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Поэтому клиенты банка уже имеют возможность заказать доставку карты курьером "Новой Почты" на любой адрес в 14 странах Европы: Польша, Молдова, Литва, Германия, Чехия, Румыния, Эстония, Латвия, Италия, Словакия, Великобритания, Испания, Франция и Венгрия.

Клиенты ПриватБанка могут открыть новую карту "ПриватБанка" или перевыпустить действующую в "Приват24", добавили в пресс-службе.

Напомним:

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Рим стал вторым городом Италии, где "Новая почта" открыла отделение. Также компания начала доставлять посылки в партнерские почтоматы и пункты выдачи, расположенные по всей стране. Срок доставки в Украину - от 7 дней.

Экономическая правда.

Новая почта Приват
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