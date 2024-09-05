Украинцы увеличивают инвестиции в государственные облигации

В августе 2024 года Министерство финансов привлекло от выпуска государственных облигаций 29,1 млрд грн, доля физлиц уже достигает 4%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Военные облигации составили 6 млрд. грн. из общего объема выпущенных ОВГЗ за август 2024 года.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 2 сентября, в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,68 трлн гривен. Наибольшая доля находится у коммерческих банков (43,7%) и НБУ (40,3%).

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Доля юридических и физических лиц – 10,3% и 4% соответственно. Доля нерезидентов – 1,6%, а территориальных общин – 0,04%.

Тенденция к увеличению спроса среди граждан сохраняется. Если в начале августа украинцы (физлица) владели государственными облигациями на 63,7 млрд грн, то в начале сентября эта сумма увеличилась до 67,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в августе равнялась 16,15%.

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Уровень рефинансирования за январь-август 2024 составил 146%. Для сравнения за первые 8 месяцев 2023 этот показатель достигал 133% по всем валютам.

За январь-август 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло 318,4 млрд грн в эквиваленте. За военное состояние — более 1,1 трлн грн в эквиваленте.

Напомним:

Граждане Украины увеличили инвестиции в военные облигации на 5,2 млрд грн в июле по сравнению с предыдущим месяцем.