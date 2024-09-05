В "Дії" можно приобрести еще четыре военные облигации

Через приложение "Дія" можно приобрести четыре новые военные облигации со сроком погашения в 2025 и 2026 годах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Судак, Гурзуф, Лазурное, Джарылгач - оккупированные государством-террористом города, а также названия военных облигаций в "Дие". Хотите помочь государству и приблизить украинские города к деоккупации? Покупайте военные облигации в "Дії" за несколько кликов", - говорится в сообщении.

По данным министерства, доступными к приобретению в приложении являются облигации:

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"Лазурное" - со ставкой от 15,10%, дата выплаты - 10.09.2025;

"Джарылгач" - ставка от 15,75%, дата выплаты - 10.06.2026;

"Гурзуф" - ставка от 14,90%, дата выплаты - 04.06.2025;

"Судак" - ставка от 14,85%, дата выплаты - 30.04.2025.

Напомним:

Министерство финансов 3 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 20,48 млрд грн.

Экономическая правда.

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